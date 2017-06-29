Москва, 29 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Российский самолёт 29 июня совершит наблюдательный полёт над территорией Эстонии в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Дима Сергиенко Самолёт Ан-30Б

Как отмечается, международно-сертифицированный самолёт Ан-30Б, снабжённый цифровыми сенсорами, уже прибыл в аэропорт города Тарту из Финляндии, где он осуществлял аналогичный полёт.

По данным пресс-службы, во время наблюдательного полёта на борту самолёта будут находиться 17 наблюдателей из России и Белоруссии, а также четверо эстонских военных, которые проконтролируют действия наблюдателей и соблюдение заранее согласованного маршрута.

Напомним, что в конце мая совместная миссия Финляндии и Эстонии провела наблюдательный полёт над территориями России и Белоруссии. Полет также выполнялся над заранее согласованными территориями.

Международный Договор по открытому небу был ратифицирован Россией в 2001 году. Документом устанавливается режим открытого неба, позволяющий странам-участницам совершать взаимные облёты территорий.

Целью договора является укрепление доверия между странами благодаря взаимному контролю за военной деятельностью и соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.