Владивосток, 29 июня, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Приморский край потратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме, который в первых числах сентября состоится на острове Русский во Владивостоке, 16,2 млн рублей. Такую сумму в региональную казну заложили депутаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Восточный экономический форум. 2016

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Депутаты Законодательного собрания Приморского края в трёх чтениях большинством голосов одобрили изменения в региональном бюджете на 2017 год. Доходы утверждены на уровне в 91,8 млрд рублей, расходы — 101,2 млрд рублей. Дефицит казны вырос до 9,3 млрд рублей.

Одним из параметров, который потребовал дополнительной корректировки бюджета, стало участие Приморского края в третьем Восточном экономическом форуме. На создание и обеспечение работы выставочного павильона парламентарии утвердили 16,2 млн рублей.

В настоящее время власти Приморья не разместили на едином портале закупок аукцион на поиск подрядной организации, которая бы разработала, создала и обслуживала павильон во время ВЭФ-2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, первым готовиться к третьему Восточному экономическому форуму начал Дальневосточный федеральный университет, который в очередной раз станет площадкой для проведения мероприятия. Вуз объявил аукцион на закупку мебели стоимостью свыше 6 млн рублей. Камчатский край потратит на участие в форуме 48 млн рублей, Магаданская область — 14 млн рублей.

Самый крупный объём финансирования предусмотрело Минприроды РФ — 50 млн рублей, Минсельхоз РФ — 18 млн рублей, Минпромторг РФ — 12,5 млн рублей, Ростуризм — 11,2 млн рублей.