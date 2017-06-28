Каракас, 29 июня, 2017, 02:46 — ИА Регнум. «Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Боливарианские национальные вооружённые силы нашли вертолёт, который был использован террористом Оскаром Пересом», — написал Эль-Айссами.

Commons.wikimedia.org Полицейский вертолёт

По словам вице-президента, вертолёт находился в прибрежной зоне на территории штата Варгас. «Продолжаем поиски террориста» — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в Венесуэле группа силовиков во главе с 36-летним офицером Оскаром Пересом угнала полицейский вертолёт с авиабазы в Каракасе, после чего с этого вертолёта забросали гранатами здание Верховного суда и обстреляли здание МВД. Организаторы атаки выступили с видеообращением, в котором заявили о начале восстания против президента страны Николаса Мадуро.

Глава государства назвал произошедшее в Каракасе террористическим актом и пообещал, что нападавшие будут задержаны и понесут ответственность.

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол заявил, что власти страны располагают доказательствами того, что ответственный за атаку связан со спецслужбами США.

Также стало известно, что власти Венесуэлы обратились в Интерпол с просьбой оказать содействие в розыске Оскара Переса.