Харбин, Китай, 29 июня, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines объявила о запуске нового прямого рейса по маршруту из Харбина до российского Иркутска, передает 28 июня агентство «Синьхуа».

Sergey Kustov Самолёт авиакомпании China Southern Airlines

Как стало известно, рейс CZ8339/40 свяжет Харбин, расположенный в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и Иркутск уже в июле 2017 года.

Первый рейс будет осуществлен 16 июля, после чего будет осуществляться каждое воскресенье. Отправление из Харбина будет происходить в 17:25 по пекинскому времени, а прибывать в Иркутск около 20:00. Обратный рейс будет отправляться в 21:15 из Иркутска и прибывать в Харбин в 23:55 по иркутскому времени.

Напомним, что Китай в рамках проекта развития авиационного сегмента «Нового шелкового пути» активно развивает транспортное сообщение с соседними странами, запуская новые прямые маршруты.