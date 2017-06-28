Москва, 29 июня, 2017, 02:34 — ИА Регнум. США не должны забывать, что у России есть кулаки. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» выразила советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

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«Россия не пружина, на которую давить надо и можно. У нас есть кулаки, и как только мы появились в Сирии, как только мы начали антитеррористическую операцию, так только с нами начали считаться. Поэтому помимо писем, помимо докладов, помимо встреч и дипломатических каналов, надо, чтобы американцы не забывали, что у нас есть эти кулаки», — отметила Елена Супонина.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июня подтвердил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20 в Гамбурге. При этом российская сторона готова к любому формату переговоров, удобному для американцев. В тот же день агентство Associated Press написало, что Дональд Трамп рассчитывает на полноформатную встречу с Владимиром Путиным.