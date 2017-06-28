Шанхай, Китай, 29 июня, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Подозреваемый выдан властями Канады Китаю в рамках кампании по поимке беглых экономических преступников, которая была несколько лет назад инициирована КНР, передает 28 июня агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в полиции.

Beijing Patrol Китайские полицейские

Шанхайское бюро общественной безопасности утверждает, что это первый подозреваемый, который был экстрадирован из Канады в рамках операции «охота на лис».

Подозреваемый по фамилии Ду сбежал за рубеж в декабре 2012 года с более чем 4 млн юаней ($588 тыс.) в кармане, которые были получены в качестве инвестиций. Тогда шанхайская полиция немедленно начала расследование этого случая.

В апреле 2013 года полиция приняла решение о задержании Ду и запросила канадскую сторону о помощи. Экстрадиция Ду состоялась 19 июня 2017 года. Подозреваемый был доставлен в Шанхай на следующий же день.

Напомним, что операция «охота на лис» является одним из элементов масштабной кампании по борьбе с экономическими преступлениями в Китае, в рамках которой уже более 2566 беглых коррупционеров предстали перед сдуом.

С января по октябрь 2016 года в рамках кампании по поимке беглых преступников «Охота на лис-2016» было задержано 634 гражданина КНР.

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