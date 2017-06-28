Сеул, 29 июня, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Китай призвал парламенты стран Евразии к укреплению взаимного доверия и продвижению прагматического сотрудничества по всем направлениям, передает 28 июня агентство «Синьхуа».

Korea.assembly.go.kr На 2-й конференции глав парламентов стран Евразии

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин заявил во время 2-й конференции глав парламентов стран Евразии, прошедшей с 27 по 28 июня в Сеуле, что Китай играет активную роль в продвижении диалога и сотрудничества в евразийском регионе во имя поиска общих позиций по вопросам поиска пути к совместному процветанию.

Парламенты всех евразийских стран уделили особое внимание вопросам, вызывающим общее беспокойство их народов, вроде проблемы мира и развития, продвижения взаимного доверия, преодоления различий, прагматического сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, инноваций, защиты экологии, а также межгосударственных обменов, отметил Чжан.

Китайский законодательный орган намерен совместно с парламентами всех евразийских стран служить делу создания «Нового шелкового пути» и сопряжения стратегий развития всех стран, добавил он.

Напомним, что 26 июня перед конференцией Чжан встретился со спикером Национального собрания Южной Кореи Чон Сегюном, с которым обсудил видение двух стран на вопросы, вызывающие общее беспокойство.