Москва, 29 июня, 2017, 01:40 — ИА Регнум. «США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

U.S. Department of Defense Американские военные корабли

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на военные источник сообщил, что у берегов Сирии сосредоточены авианосец George Bush, два крейсера и два фрегата с крылатыми ракетами.

Как было отмечено, американские военные постоянно наблюдают за авиабазой сирийских войск «Шайрат», чтобы незамедлительно выполнить возможный приказ президента США Дональда Трампа о нанесении по ней удара.

Также в атаке могут быть задействованы боевые самолёты, участвующие в операции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее на неделе пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что власти Сирии якобы готовятся к совершению «новой химической атаки». Позднее в Госдепартаменте США заявили, что доказательств, подтверждающих эти заявления, представлено не будет.