Екатеринбург, 29 июня, 2017, 01:27 — ИА Регнум. «Организована и проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений 11-летней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона», — отметили в ведомстве.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Как уточняется, по предварительным данным, ребёнку был причинён термический ожог.

В ходе проверки предполагается установить все обстоятельства произошедшего, будут допрошены пострадавшая девочка, её родители, а также представители салона сотовой связи, где был приобретён указанный товар.

По итогам проверки будет дана правовая оценка на предмет возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в Следственном комитете.

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