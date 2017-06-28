Пекин, 29 июня, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Китай нацелен на более крепкие и стабильные отношения с Филиппинами, передает 28 июня агентство «Синьхуа».

Pixabay.com Филиппинский флаг

Член Госсовета КНР Ян Цзечи во время встречи с министром иностранных дел Филиппин Аланом Петером Кайетано во время визита последнего в Пекин отметил, что отношения между двумя странами разительно улучшились за прошедший год. Ян призвал министра упрочить политическое доверие близость стратегий развития для более глубокого сотрудничества по широкому перечню вопросов.

В свою очередь, Кайетано, одобряя позитивную роль Китая в обеспечении регионального порядка и стабильности, выразил добрую волю со стороны Филиппин продолжать развивать сотрудничество с Китаем в рамках его инициативы «Нового шелкового пути».

Напомним, что стремительная нормализация отношений между Филиппинами и Китаем началась после прихода к власти на Филиппинах нового президента Родриго Дутерте, который начал стремительно «охлаждать» отношения с США и выстраивать более тесные отношения с Россией и Китаем.