Далянь, Китай, 29 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время визита в Ляонинскую пилотную зону свободной торговли призвал Северо-Восток Китая ускорить темпы проведения реформ, сообщает 28 июня агентство «Синьхуа».

Gov.cn Ли Кэцян (в центре) во время визита на Северо-Восток Китая

По словам Ли, Северо-Восток Китая имеет прочный экономический фундамент и богатую ресурсную базу, что позволяет ему смело использовать преимущества зоны свободной торговли и проводить реформирование.

«Правительства на местах должны проводить реформирование сферы экономического предложения и сокращать логистические расходы во имя улучшения бизнес-климата в регионе и привлечения еще большего числа инвестиций», — добавил премьер.

Ли также посетил местное госпредприятие Bingshan Group, которое сейчас переведено на смешанный режим собственности для большей экономической выгоды и увеличения активов.

По словам Ли, рынок становится все сложнее с ростом спроса на индивидуальные товары и услуги, что означает появление новых возможностей для бизнеса. Предприятия же должны совместно совершенствовать свои технологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 апреля 2017 года в Китае начнут действовать сразу несколько новых зон свободной торговли на территории провинций Сычуань, Хубэй, Хэнань, Чжэцзян, Шэньси, Ляонин, а также в городе центрального подчинения Чунцине.