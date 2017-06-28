Пекин, 29 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Всего 109 делегатов было выбрано для участия в 19-м съезде Компартии Китая за время двухдневной конференции, завершившейся 28 мая, передает агентство «Синьхуа».

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Делегаты 19-го съезда были утверждены на конференции различных партийных органов под прямым контролем Центрального комитета Коммунистической партии КНР. В число делегатов вошли управленцы, а также женщины, состоящие в партии и партийцы из рядов этнических меньшинств.

Напомним, что 19-й съезд КПК состоится во второй половине 2017 года в Пекине. Мероприятие является одним из центральных событий жизни партии, народа и государства. Всего в нем будут участвовать 2300 делегатов, которые будут выбраны 40 избирательными ячейками по всей стране.