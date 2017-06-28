Вашингтон, 29 июня, 2017, 00:25 — ИА Регнум. В частности, как сообщается, в аэропортах будет введено дополнительное сканирование багажа на наличие взрывчатки, а также усовершенствовано сканирование самих пассажиров авиарейсов.

frankieleon В аэропорту

При этом расширен список электронных приборов, которые будут подвергаться более тщательной проверке.

По словам министра, усиление мер безопасности необходимо, так как террористы постоянно находят новые лазейки, которые могут быть использованы для совершения терактов.

В этой связи он подчеркнул, что указанные меры не будут последними, поскольку «бездействие — это не вариант».

Напомним, ранее в июне стало известно, что разведка Израиля уведомляла своих американских коллег о планах террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовать ноутбуки для осуществления взрывов на самолётов.

Как выяснили израильские специалисты в области кибербезопасности, террористы разработали взрывчатку, которая может быть замаскирована под батарею ноутбука, что позволит обмануть рентгеновские устройства в аэропорту.