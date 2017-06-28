Нью-Йорк, США, 29 июня, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Компьютерный вирус-вымогатель Petya устроен сложнее и создаёт более серьёзную опасность, чем вирус WannaCry, заявил журналистам глава отдела по борьбе с киберпреступностью управления ООН по наркотикам и преступности Нил Уолш.

Starkus01 Компьютерный вирус

Вымогатель-Petya устроен так, что способен атаковать системы сразу тремя различными способами.

По мнению Уолша, Petya является совершенно новым типом вируса-вымогателя, хоть и имеет некоторое сходство с иными компьютерными вирусами.

Кроме того, Нил Уолш отметил, что пока рано оценивать масштабы атаки этого вируса, начавшего распространяться в сети с 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, кибератака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня и коснулась более 80 предприятий и компаний в разных странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

По мнению специалистов антивирусной лаборатории ESET, кибератака вируса-вымогателя Petya началась с Украины.