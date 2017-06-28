Нижний Новгород, 28 июня, 2017, 23:41 — ИА Регнум. «Нам надо женщину-президента, тогда и страна будет по-другому развиваться, потому что у женщин есть такие черты, которых нет у мужчин», — уверен экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат областного Законодательного собрания Юрий Лебедев. Об этом он заявил, комментируя начало работы Елизаветы Солонченко на посту главы Нижнего Новгорода.

Андрей Репин ИА REGNUM Экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат областного Заксобрания Юрий Лебедев

«Я вижу в избрании Елизаветы Солонченко переломный момент в истории города, как минимум. А вообще это очень здорово, что женщина возглавила город-миллионник, — уверен депутат. — Она очень ответственный политик и ответственный человек, и у неё уже сформирован определённый опыт управленческой деятельности».

«То, что будет дальше — это, конечно, зависит от обстоятельств и её подходов к работе и команде. Вместе с городской думой она отвечает за стратегию развития города. И второе, поскольку сегодня с законодательством штука такая, что глава администрации города назначается депутатами, они должны контролировать ещё и работу городской администрации и помогать им. И, кстати говоря, получается это у них сейчас очень хорошо, что я наблюдал последние два года», — заявил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета Солонченко 21 июня 2017 года была избрана главой Нижнего Новгорода.

В политических кругах Солонченко считается «игроком» команды бывшего главы города, вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина, имеющего устойчивое лобби среди депутатов гордумы и Заксобрания и находящегося в противостоянии с губернатором Валерием Шанцевым. В эту же группу входит и Лебедев.

Ряд экспертов полагают, что ничего нового Солонченко в управление городом не привнесет, так как является достаточно номинальной фигурой, а реальное управление городом осуществляется совершенно иными людьми, стоящими за ее спиной и обеспечившими ее прохождение в кресло главы муниципалитета.

Необходимость в выборе нового главы Нижнего Новгорода возникла после того, как предыдущий глава города Иван Карнилин подал в отставку. По официальной версии, отставка Карнилина была связана с достижением им пенсионного возраста.

По версии приволжского полпреда Михаила Бабича, отставка Карнилина стала результатом антикоррупционного расследования.