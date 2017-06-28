Киев, 28 июня, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Совершенный осенью 2016 года в центре Донецка террористический акт по взрыву лифта в жилом доме в Донецке, в результате которого погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) со своим сослуживцем Евгением Гадлия (Гоги), был организован Украиной. Об этом 28 июня в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады, националист Игорь Мосийчук.

СВ ДНР Прощание с Моторолой

Согласно его слов, он лично знает человека, исполнявшего приказ по осуществлению террористического акта в столице Донецкой Народной Республики.

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«Я утверждаю, я четко знаю, не могу называть фамилий, что Моторолу ликвидировали украинцы, что зачистка Кремля к этому не имеет отношения… Я об этом не раз говорил, что его ликвидировали украинцы. Фамилий, естественно, я называть не могу», — сказал Мосийчук.

Напомним, что Арсен Павлов и Евгений Гадлия погибли 16 октября прошлого года при взрыве в лифте дома в Донецке, где проживал командир батальона «Спарта».

Стоит отметить, что Игорь Мосийчук не понаслышке знаком с выполнением террористических актов, потому что отбывал наказание в тюрьме за совершенный теракт в Киевской области.

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В частности, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали Игоря Мосийчука с подельниками, которых обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню независимости Украины. 10 января 2014 года Киево-Святошинский районный суд приговорил его к 6 годам тюрьмы. После государственного переворота в феврале 2014 года он был освобожден и стал заместителем командира националистического батальона «Азов».