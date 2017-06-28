Рига, 28 июня, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Берлин, возобновляя в Еврокомиссии дискуссии о проекте «Северный поток 2» (Nord Stream 2), выступает против общих интересов Евросоюза, заявил экс-министр иностранных дел Латвии, евродепутат Артис Пабрикс, сообщает портал Mixnews.lv.

Johannes Ries Германия и ЕС

«В Брюсселе возобновились дискуссии по Nord Stream 2, интересно, как долго будет Берлин идти против общих интересов Еврокомиссии и Евросоюза», — задается вопросом на своей странице в Twitter политик.

В свою очередь другой депутат Европарламента от Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латвийские предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии. Он также призвал правительство Латвии «противиться» реализации проекта.

«Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы», — считает Кариньш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis просят правительство компенсировать им недополученные доходы в размере 8,3 млн евро в связи с тем, что Кабинет министров запретил Вентспилсскому свободному порту участвовать в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли бы составить 25−30 млн евро.

В свою очередь, правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2). Кабинет министров решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с «Северным потоком — 2» и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных Министерством обороны и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой латвийских властей, которые отказались от участия в проекте газопровода Nord Stream 2. Как говорится в заявлении, латвийский МИД занимается нагнетанием страхов по поводу угрозы единству стран ЕС и НАТО.