Рим, 28 июня, 2017, 23:24 — ИА Регнум.

Киев предупреждает, что Москва стоит за массированными хакерскими атаками, и, кроме того, Кремль готовится к тому, чтобы манипулировать выборами в Италии. «Дестабилизация компьютерной безопасности является глобальной», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин информагентству ANSA, добавив, что он убежден, что Россия стоит за этой атакой. «Россия пытается атаковать демократию во всем мире, а не только в Соединенных Штатах. Кроме того, она будет делать все возможное, чтобы ослабить Европейский Союз и попытается манипулировать выборами в Италии, потому что Италия является очень важной для России». «Я не знаю, как она это сделает, — добавил он. — Возможно, с помощью манипуляций информации в Интернете».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Безумная уверенность

Как заявил глава МИД Украины, атака от 27 июня — самая опасная, но далеко не первая. «Россия уже пыталась совершить подобное в прошлом, и будет делать это в будущем, с помощью хакеров или фальшивых новостей».

По поводу продления санкций со стороны ЕС против России до января 2018 года Климкин заявил, что санкции «не должны быть навсегда», потому что они являются лишь «инструментом», и как только Россия «уйдет» с Украины, правительство Киева «будет радо обсудить смягчение позиций».

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в Итальянской республике. в Риме Климкин провел переговоры с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано, также запланирован ряд встреч с руководителями парламентских фракций и выступление министра на заседании комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии.