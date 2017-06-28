Донецк, 28 июня, 2017, 23:21 — ИА Регнум. В ДНР наблюдается профицит угля из-за потери украинского рынка в результате экономической блокады со стороны Киева. Об этом 28 июня во время «прямой линии» с жителями Донбасса заявил глава ДНРАлександр Захарченко, передает ИА REGNUM .

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«Действительно, в ДНР присутствует проблема с профицитом угля. С чем она связана? Первое — с экономической блокадой, которую ввел Киев. До этой блокады мы продавали Украине уголь. Без нашего угля Украина вряд ли пережила бы зиму. Поэтому блокаду они начали объявлять в конце зимы», — сказал Захарченко.

По его словам, в августе 2017 года ДНР решит проблему сбыта коксующегося угля. «Вторая проблема — введение внешнего управления на группе компаний, которые принадлежат олигарху Ахметову (украинский олигарх Ринат Ахметов — ред. ИА REGNUM ). Когда они здесь работали, то забирали весь добываемый тут уголь — 100 тыс тонн. На сегодняшний момент внешнее управление заработало, но не в полную силу. Сейчас приобретается (у ДНР — прим. ИА REGNUM ) порядка 40−43 тыс тонн угля в месяц. А должны были забирать 100 тыс. Но это временные проблемы. В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий метзавод — прим. ИА REGNUM ), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе и планово к августу месяцу мы проблему по коксующемуся углю закроем», — рассказал Захарченко.

При этом глава ДНР отметил, что республика заключила контракты на поставку угля с Турцией и странами Европы. «Что касается других сортов угля. Мы заключили новые контракты. Контракты подписаны со многими странами Европы, и не только Европы — с Турцией и еще дальше. Поэтому по другим сортам уголь тоже идет. У нас каждое лето был профицит угля. Это было и при Украине. Зимой, когда начинается отопительный сезон, мы выметали со складов последнюю песчинку. Летом мы накапливали уголь, зимой сжигали его на электроэнергию. Так происходило и в 2013 году, и в 2014, и в 2015 году. Здесь ситуация не изменилась. Стало больше профицита? Да. Но в целом проблема не менялась», — добавил Захарченко.

Он рассказал, что на угольных предприятиях Тореза и Шахтерска продолжается реорганизация. «По поводу сокращений и увольнений (в угольной отрасли — ред. ИА REGNUM ). Я хочу сказать, что так относиться к вопросам нельзя — сокращать, увольнять, сокращать рабочие дни. Что касается Шахтерска и Тореза, там идет реорганизация угольных предприятий. Там идет слияние угольных объединений в одно. Пока там идет процесс реорганизации, там действительно могут происходить какие-то моменты», — допустил Захарченко.

Глава ДНР также признал, что шахта Засядько (Донецк) работает не на полную мощность. «По поводу шахты Засядько скажу, она не работала на полную мощность с 2015 года. Это связано с тем, что предприятие расположено близко к линии фронта. Там даже был запрет на ведение работ в ночное время. Там часто выбивало подстанции, люди оставались под землей целыми сменами, вызывали МЧС», — напомнил Захарченко.

Напомним, в декабре 2016 года в ДНР началось объединение госпредприятий «Шахтерскантрацит» (г.Шахтерск) и «Торезантрацит» (г.Торез).Министерство угля и энергетики ДНРсообщало, что объединение ГП проводится с целью оптимизации системы управления и улучшения финансовой ситуации на шахтах. «Государственное предприятие «Шахтерскантрацит» в ближайшее время прекратит свою деятельность, согласно приказу министерства угля и энергетики ДНР № 128 от 1 декабря 2016 года «О реорганизации ГП «Шахтерскантрацит» угольное объединение будет присоединено к ГП «Торезантрацит», — заявили в ведомстве. Ранее, в сентябре 2016 года власти ДНР передали торезскому угольному объединению госпредприятие «Снежноеантрацит», в составе которого была только одна шахта — «Заря».

Как сообщало ИА REGNUM, процесс объединения ГП «Шахтерскантрацит» и «Торезантрацит» был завершен еще зимой 2017 года. Также 28 июня источник в Министерстве угля ДНР отметил, что власти республики отказались от планов перевода госпредприятий угольной отрасли на двухдневную рабочую неделю с 1 июля 2017 года.