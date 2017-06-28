Дедовичи, Псковская область, 28 июня, 2017, 22:39 — ИА Регнум. По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в собрании также участвовали представители областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, Порховского лесничества и правоохранительных органов.

Pskov.ru Парк в деревне Вязье

Как отметил заместитель председателя комитета Михаил Астафуров, лесопарковая зона нуждается в очистке от опасных и сухих деревьев, при этом он сообщил, что в законности назначения вырубки и соответствии проведённых работ документам будет разбираться природоохранная прокуратура.

Представитель Главного управления МЧС России по Псковской области пояснил, что в парке необходимо провести сплошную 30-ти метровую вырубку деревьев для создания противопожарного разрыва между насаждениями и деревней. Но жители деревни выступили против этого. Было принято решение о создании комиссии, в состав которой войдут пятеро местных жителей, а также специалисты в области лесничества и природоохраны — они проведут осмотр леса и примут решение о том, какие деревья необходимо спилить, а какие оставить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители деревни Вязье выступили против вырубки деревенского парка и пожаловались на это губернатору региона. Местные жители считают, что их парк имеет важную историческую ценность: деревья были посажены в конце XVIII — начале XIX веков помещиком Николаем Спиридоновым. В 1970-е годы исследования псковских ботаников подтвердили, что в лесопарковой зоне у деревни — богатая коллекция хвойных деревьев и редких видов растений, занесённых в Красную книгу.