Вашингтон, 28 июня, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Американские военные постоянно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии, чтобы незамедлительно выполнить возможный приказ президента США Дональда Трампа о нанесении по ней удара, сообщает 28 июня телеканал CNN.

U.S. Navy Атомный авианосец «Джордж Буш»

По информации телеканала, у берегов Сирии сосредоточены авианосец George Bush, два крейсера и два фрегата с крылатыми ракетами, а также в ударе могут быть задействованы боевые самолёты, участвующие в операции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вместе с тем, телеканал сообщает, что атака на Шайрат пока не планируется, так как ничего подозрительного на этом военном объекте не замечено.

Стоит отметить, что представители Пентагона отказались комментировать сообщения СМИ на данную тему.

Напомним, 26 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что правительство США обнаружило признаки «потенциальной подготовки» Дамаска к применению химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону об остающихся абсолютно недоказанными обвинениях в применении ВВС Сирии в Хан-Шейхуне химических боеприпасов.

Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что таким образом ответил госсекретарю США на его сообщение по телефону о якобы возможной химической атаке, готовящейся официальным Дамаском.