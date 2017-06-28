Прага, 28 июня, 2017, 22:08 — ИА Регнум. Парламент Чехии одобрил поправку к Конституции страны, которая позволит обладателям зарегистрированного оружия применять его в случае угрозы национальной безопасности, включая террористические атаки, сообщает 28 июня Agence France-Presse.

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Ожидается, что конституционная поправка, принятая большинством депутатов нижней палаты парламента, также получит одобрение в Сенате и будет поддержана президентом Чехии Милошем Земаном.

Напомним, ранее в этом месяце в правительстве Чехии заявили, что попросят Европейский суд отменить новые правила контроля за оружием, принятые в ЕС в середине марта текущего года.

Согласно новым правилам, принятым Европейским парламентом, гражданские лица не имеют права владеть определенными видами полуавтоматического оружия и применять его в рамках контртеррористических мер.

В Чехии — стране с населением в 10,6 млн человек — правоохранительные органы выдали около 300 тыс. лицензий на оружие.