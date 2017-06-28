Ленинградская область, 28 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Новгородской области не хватает мероприятий, подобных молодёжному форуму «Ладога» — ежегодно проводится только форум «Вече», который собирает молодежных лидеров муниципальных районов и формат которого нужно пересмотреть. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 28 июня, поговорили новгородские участники молодёжного образовательного форума «Ладога-2017», который проходит в Ленинградской области, с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Fadm.gov.ru IX молодёжный форум Северо-Западного региона «Ладога-2017»

«Хочу сказать, что мы соберёмся с коллегами из районов, с ребятами, которые инициируют проекты, и обсудим, что мы хотим сделать вместе в следующем году. Нам важно разрабатывать междисциплинарные проекты, собирая всех — молодых учителей, IT-специалистов, поисковиков. Мы подумаем, как сделать наш форум ярче и интереснее», — сказал Андрей Никитин.

Ребята также обратились к Андрею Никитину с предложением провести форсайт-сессию на тему развития молодёжной политики в регионе.

«Форсайт — это такая технология, когда люди договариваются о том, что они хотят видеть через 10−20 лет. Безусловно, для нас эта тема актуальна. Мы должны задаться вопросом, что для нас наше общее будущее и что мы должны сделать, чтобы оно сформировалось. Мы обязательно организуем форсайт-сессию по новгородскому образованию и экономике», — поддержал идею врио губернатора.

Отметим, что в составе новгородской делегации на форуме «Ладога-2017» — 24 человека.

В рамках форума «Ладога-2017» состоится окружной этап Всероссийского конкурса молодежных проектов, победители которого получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи. Ребята из Демянского района Новгородской области представили проект «Военными тропами» — по созданию молодёжного экскурсионного центра для развития военно-патриотического туризма. В случае победы проект может претендовать на поддержку в размере 200 тыс. рублей. Итоги конкурса будут подведены на форуме завтра, 29 июня.

Напомним, IX молодёжный форум Северо-Западного региона «Ладога-2017» начал свою работу 26 июня. На форум прибыли около 1000 делегатов из 50 регионов России. Также в числе участников форума — молодые соотечественники, проживающие за рубежом. Образовательная программа «Ладоги-2017» включает семинары, лекции и мастер-классы, которые проводят более 200 спикеров, в числе которых 35 докторов наук и профессоров. Форум продлится до 1 июля.