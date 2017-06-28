Донецк, 28 июня, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Донецкая народная республика будет (ДНР) продавать уголь в Турцию и европейские страны, сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

Глава ДНР подчеркнул, что проблемы излишков угля в республике спровоцированы экономической блокадой, которую устроил официальный Киев.

Александр Захарченко сообщил, что к концу лета вопрос реализации коксующихся углей будет решен, так как в июле вновь заработает Донецкий металлургический завод, а также готовится запуск второй печи на Енакиевском металлургическом заводе.

По словам Захарченко, по поставкам угля других сортов ДНР уже подписала контракты со странами Европы и с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня министерство угля и энергетики ДНР отказалось от планов перевода госпредприятий угольной отрасли на двухдневную рабочую неделю с 1 июля 2017 года.

На этом фоне военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело об экспортной продаже угля, добытого на территориях ДНР и ЛНР.