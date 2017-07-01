Москва, 1 июля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Четвертая заповедь, полученная на горе Синай, гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его; в шесть дней делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:8?11). Отмечая конец недели выходными днями, многие и не помнят, откуда взялся этот обычай. Что же означает эта заповедь по существу, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Севак Мирабян.

А. Иванов. «Явление Христа народу». 1837-1857 гг

Выходной день, это не «день безделья», во всяком случае, в самом начале он мыслился совсем по-другому. Это день, когда человек должен вспоминать свое предназначение, пребывать во всяком благе, отринув трудовую «злобу дня». Этот день позволяет сосредоточится, подвести итоги выполнения самого главного, что есть в жизни верующего. Можно даже сказать, что это специальный день, посвященный памяти. Ведь память для верующего является важнейшим качеством, позволяющим бороться с грехом. Недаром по единогласному мнению толкователей Библии, а так же согласно святоотеческому аскетическому опыту, который свидетельствует, что началом всякого греха является беспамятство.

А вот выделив специальное время для учета допущенных промахов, справляться с ними становится легче. Еще одно назначение дня седьмого — развитие такого прекрасного качества, как благоговение. Ежедневная рутина, погружающая человека в бесконечный «день сурка», основной источник депрессии и отчаяния. Но день седьмой, не загруженный повседневными заботами, позволяет верующему вспомнить о Творце и Владыке, всего существующего, вспомнить о его доброте, позволяющей надеяться на перемены к лучшему. Но и это еще не исчерпывает всей пользы замечательного дня седьмого.

Что же он заключает в себе еще? Читайте в статье: Четвертая заповедь: как отдыхать по-божески?

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