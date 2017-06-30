Дамаск, 30 июня, 2017, 04:33 — ИА Регнум. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, если удастся реализовать инициативу по созданию в Сирии зон деэскалации, то в этой стране впервые за всю историю текущего кризиса произойдет размежевание между террористами и оппозицией. Впрочем, форма, в которой сделано заявление, заставляет предположить трудности, которые встречает реализация данной инициативы. Лавров уже обозначал их, указывая на то, что основные внешние игроки сирийского регулирования поддерживают этот проект. Кого именно министр имел в виду под такими игроками, стало проясняться из действий Турции. Ситуацию обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

U.S. Army Американские солдаты

Представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил о разработке механизма, «в рамках которого, возможно, в провинции Идлиб будут наши военные и российские, в окрестностях Дамаска — российские и иранские, на юге в Дераа — иорданские и американские». Более того, прошла информация со ссылкой на Калына, что Россия предлагает отправить в Сирию военных из Казахстана и Киргизии. Данное сообщение российских политиков смутило. Франц Клинцевич, зампред комитета СФ по обороне и безопасности, указал на отсутствие необходимости в дополнительной комплектации российских войск в Сирии. И дал понять, что, даже если переброска военных из Казахстана и Киргизии обсуждалась в рамках ОДКБ, РФ в эти дела вмешиваться не может.

Однако если принять турецкую версию о том, что в приграничном южном районе Сирии Дераа могут появиться иорданцы и американцы, возникает вопрос о целесообразности данного хода, ведь эксперты подавали бои в Дераа как не оказывающие сильного влияния на общий ход сирийской кампании.

Как бы то ни было, выходит, что проект по зонам деэскалации действует на сплочение РФ, Турции и Ирана, выступающих основным центром принятия решений.

О предстоящей работе читайте здесь: США могут получить легитимацию своего военного присутствия в Сирии

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