Нью-Йорк, США, 28 июня, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Достигнуто предварительное соглашение по сокращению миротворческого бюджета ООН на сумму около $600 млн после нескольких недель жестких переговоров по поводу требований США о резком сокращении расходов, 28 июня сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в ООН.

DFID Судан

В следующем финансовом году бюджет ООН на миротворческие миссии будет сокращен примерно на 7%, с текущих $7,87 млрд до $7,3 млрд.

Сокращение бюджета больше всего отразится на миротворческих операциях ООН в Судане и Демократической Республике Конго, которые являются самыми дорогостоящими, их бюджет превышает $1 млрд.

Нехватка денежных средств повлияет еще на 13 миротворческих миссий, заявили собеседники агентства.

Напомним, Вашингтон является крупнейшим вкладчиком взносов в ООН, он пополняет 28,5% бюджета ООН на миротворческие миссии и 22% основного бюджета ООН в размере $5,4 млрд. Администрация США стремится сократить взносы в ООН на $1 млрд.

Ранее Генерального секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в следующем финансовом году бюджет ООН на миротворческие миссии должен достигнуть $7,97 млрд. Финансовый год операций по поддержанию мира длится с 1 июля по 30 июня.