Грозный, 28 июня, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Отказываясь «дублировать ложь», Кадыров решил разобраться в этой ситуации, посчитав это делом чести. В качестве весомого аргумента, опровергающего наличие факта заявления наследного принца, Кадыров приводит следующие.

Kremlin.ru Мухаммад бен Сальман

Во-первых, по словам чеченского лидера, факт высказывания в отношении России и ее руководства со стороны наследного принца Саудовской Аравии отрицает заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Напротив, по его словам, дипломаты двух стран в настоящее время «работают над организацией визита короля КСА в Москву».

Во-вторых, «источником этой лжи», как отметил Кадыров, является немецкий сайт, который «находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром». Его материалы перепечатало российское СМИ, от которого посольство Саудовской Аравии в Москве потребовало удалить их. В противном случае на издание будет подано в суд.

В-третьих, по словам Кадырова, факт интервью, в котором якобы прозвучали резкие слова в адрес России, также отрицают в канцелярии наследного принца.

«Официально заявляю, что отношения России и Саудовской Аравии развиваются в положительном русле. И по случаю назначения наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бин Салман получил поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, чему наследный принц был очень рад. Те, кто лжет и распространяет ложь, люди трусливые и подневольные. Лгут от страха», — подытожил чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 21 июня, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил новым наследником своего сына 31-летнего Мухаммеда бен Салмана. Он сменил прежнего наследника главу министерства внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа. По мнению аналитиков, новый наследник престола является одним из влиятельнейших политиков в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее, 30 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и бывшего в то время вторым заместителем председателя совета министров, министром обороны Саудовской Аравии принца Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда. Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с целью стабилизации мирового нефтяного рынка и обстановка в Сирии.

Глава Чечни давно знаком с наследным принцем. В ноябре 2016 года в ходе рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия Кадыров встречался с Мухаммедом бен Салманом. В ходе встречи разговор шел о вопросах противодействия экстремизму и терроризму, религиозных вопросах.

«Шейх Мухаммед бен Сальман аль-Сауд выразил большое удовлетворение тем, что в Чечне вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом успешно решены, восстановлены мир и стабильность. В ходе беседы мы договорились тесно взаимодействовать по наиболее важным направлениям, представляющим взаимный интерес. Для этого будут происходить встречи рабочих групп. Я пригласил Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить Чечню в удобное для него время. Он заверил, что обязательно совершит визит», — написал Кадыров в Instagram после визита.