Москва, 28 июня, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону об остающихся абсолютно недоказанными обвинениях в применении ВВС Сирии в Хан-Шейхуне химических боеприпасов, сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что таким образом ответил госсекретарю США на его сообщение по телефону о якобы возможной химической атаке, готовящейся официальным Дамаском.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что на американские провокации в Сирии Москва будет реагировать соразмерно и достойно, взвешивая перспективы развития ситуации.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон за несколько часов до обнародования пресс-службой Белого дома последнего заявления по Сирии связывался по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сделал заявление, касающееся ситуации в Сирии. Он сообщил, что, по мнению Вашингтона, руководство Сирии занято «потенциальной подготовкой» к атаке с использованием химического оружия.