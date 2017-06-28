Донецк, 28 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. ДНР пока не имеет технических возможностей нарастить выдачу паспортов республиканского образца. Об этом 28 июня во время «прямой линии» с жителями Донбасса заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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Захарченко признал, что паспортные столы в городах и районах ДНР не справляются с потоком желающих оформить республиканские документы. «К сожалению, эта ситуация сложилась не только в вашем городе. Есть ряд причин и первая — это техническая составляющая. На сегодня мы не в состоянии выпускать то количество паспортов, которое хотят получить наши граждане. По состоянию на 22 июня, в паспортные столы Республики поступило более 97 тысяч заявлений. Порядка 87 тысяч уже выполнено, то есть, количество людей, желающих получить паспорт гражданина ДНР, превышает технические возможности станка, который печатает документ», — сказал он.

Так, глава ДНР ответил на обращение от жительницы г. Енакиево (ДНР) Елены Тереховой о том, что в городе сложилась тяжелая ситуация в паспортных столах из-за больших очередей на получение паспорта гражданина ДНР.

Также Захарченко сообщил о нехватке сотрудников в паспортных столах. «Есть еще ряд других моментов — это элементарная нехватка работников паспортных столов, у миграционной службы просто не хватает сотрудников, чтобы более быстро и более качественно обслуживать население. Мы решаем эту проблему — увеличиваем штат сотрудников миграционной службы. Так что в ближайшее время с очередями ситуация изменится», — пообещал Захарченко.

Напомним, 14 марта 2017 года глава ДНР лишил гражданства республики российского артиста Никиту Джигурду. «Указ о лишении его гражданства уже подписан. Ошибка была, извиняюсь за ошибку выдать паспорт Никите Джигурде, я извиняюсь перед народом Донбасса», — сказал Захарченко. По его словам, по факту выдачи паспорта Джигурде будет проведена проверка.

Впоследствии Джигурда объяснил лишение гражданства ДНР тем, что он якобы говорил, что ДНР — это часть Украины, и ДНР надо переименовать в «Донецкую народную республику Украины» (ДНРУ), чтобы мир перестал называть их сепаратистами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2017 года глава ДНР пообещал начать выдачу республиканских паспортов жителям городов Донбасса подконтрольных ВСУ. «Я гарантирую, что будет выдача паспортов ДНР жителям Мариуполя, Константиновки, Краматорска и так далее», — сказал Захарченко.