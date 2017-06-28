Москва, 28 июня, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Вступление в силу новых правил перевозки детей необходимо отложить. С такой инициативой в адрес министра транспорта России Максима Соколова выступили в Общероссийском объединении пассажиров, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автобус

«Мы считаем, что перед вступлением в силу данного постановления о перевозках детей стоит дать возможность перевозчикам произвести замену автобусного парка, а для этого нужна комплексная программа, которая будет стимулировать в том числе и производство нового пассажирского транспорта. Будет ли это лизинг или снижение процентной ставки — стоит определить профильному ведомству совместно с перевозчиками», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Отметим, с 1 июля вступят в силу новые правила перевозки детей, которые запрещают их организованную перевозку на автобусах, работающих более 10 лет. Данное обстоятельство может привести к полной остановке детского туризма в летний период, а также закрытию большого числа автотранспортных предприятий. Причина — отсутствие комплексной программы по замене пассажирского транспорта и нехватка собственных средств на эти нужды у транспортных компаний.

«Учитывая текущую ситуацию, можем говорить, при соблюдении технического состояния выхода на линию автобуса и при снижении нагрузки на водителей, следует отложить вступление в силу данного постановления, и это не приведет к снижению безопасности при перевозке детей. В ином случае, сфера детского туризма будет фактически парализована, так как объемы турпотока не соотносятся с наличием транспорта, который соответствует требованиям постановления Правительства», — считает Илья Зотов.

Напомним, в конце апреля 2017 года Министерство транспорта подготовило проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами». Общероссийское объединение пассажиров направило в адрес министра транспорта Максима Соколова обращение с просьбой отложить вступление данного постановления в силу и принять программу поддержки по замене автобусного парка. Создатели предлагают убрать пункт о возрасте автобусов. Если данное соглашение не подпишут, с 1 июля автобусы старше 10 лет окажутся под запретом.