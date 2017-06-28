Москва, 28 июня, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Возможность нормализации отношений России с Евросоюзом прямо зависит от того, на каких условиях Великобритания выйдет из его состава. Об этом 28 июня заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Совершенно ясно, что подходит новая реальность. Если сегодня посмотреть на то, что сегодня является главным — главным, что сегодня обсуждаются проблемы Европы, — это результаты выхода Великобритании из Европы, вот этот распавшийся брачный союз», — заявил Васильев.

По его словам, Европа находится в переходном периоде своего развития, и каким образом завершатся начавшиеся в Евросоюзе дезинтеграционные процессы, сегодня не знает никто. Тем не менее, не вызывает сомнений, что вместе с начавшимся распадом Евросоюза не выйдет и сохранить в прежнем виде тот единый «антироссийский» фронт, который там был сформирован, указал политолог.

«Главное, что здесь стоит — удастся ли Великобритании вытащить 60 млрд долларов из европейской казны», — подчеркнул он.

«В зависимости от того, каким образом повернётся этот экономический вопрос, будет решаться вопрос и о санкциях в отношении России. Если сегодня Великобритания резко ослабит казну Евросоюза, поддержание санкций станет просто экономически пагубным для Европы. Тогда Европа и начнёт новый процесс пересмотра этих отношений», — заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Отметим, что на переговорах относительно выхода Британии из Евросоюза поднимался вопрос о выплате Лондоном значительной суммы: предполагалось, что Брюссель запросит у Лондона сумму в 50−60 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсации за Brexit. При этом ранее сообщалось, что Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер говорил о 50 млрд фунтов стерлингов, а канцлер Австрии Кристиан Керн — о 60 млрд.

С другой стороны, в мае главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не намерен наказывать Великобританию за выход из сообщества, но Лондон «должен выполнить все финансовые обязательства перед ЕС».

«Этот вопрос нам надо иметь в виду. Меняется сама формула нормализации (отношений между Европой и Россией), будут изменяться и те позиции, по которым эта нормализация будет осуществляться», — заключил Васильев.

Напомним, что 28 июня Совет Европейского Союза опубликовал заявление о продлении экономических секторальных санкции против России до 31 января 2018 года.

В настоящее время санкции ЕС действуют по трём направлениям: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября 2017 года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).