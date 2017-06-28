Великий Новгород, 28 июня, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В одной из деревень Окуловского района Новгородской области обнаружено тело 14-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, о произошедшем стало известно вечером 24 июня.

Трудный возраст

Видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было.

По предварительным данным следствия, он покончил с собой после ссоры с матерью.

Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Выясняются условия жизни и воспитания подростка, а также причины, побудившие его покончить жизнь самоубийством.

Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем регионального следственного управления СКР.