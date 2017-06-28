Донецк, 28 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. ДНР не обустраивала таможенные блокпосты, поскольку республиканская граница будет расширена на всю территорию бывшей Донецкой области. Об этом 28 июня во время «прямой линии» с жителями Донбасса заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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«Я уверен, что граница будет переноситься, когда мы дойдем до бывшей границы Донецкой области. Это реально… На сегодняшний день наши пропускные пункты имеют статус госграницы. Это не значит, что граница будет находиться в этом месте постоянно», — считает глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, через две недели все блокпосты ДНР должны быть благоустроены, в частности, на них должны быть установлены туалеты, медпункты, заменен неблагонадежный персонал.

«К сожалению, вы правы. Хотел бы уточнить, что, если человек стоит в форме, это не значит, что он военнослужащий… Обосновано было замечание, что нет удобств, нет нормальной медицинской помощи. Поэтому даю поручение министерству строительства, всем главам городов, силовым ведомствам, которые находятся на КПП — в двухнедельный срок обеспечить туалетами и всем необходимым для оказания первой медицинской помощи», — сказал Захарченко.

Так глава ДНР Захарченко прокомментировал жалобу жителя ДНР о том, что республиканские бойцы требуют деньги на блокпостах ДНР. При этом сами блокпосты ДНР не оборудованы ни туалетами, ни медпунктами.

Глава ДНР призвал уволить пограничников, которые хамят людям на блокпостах. «По фактам хамства и коррупции я буду вести принципиальный разговор с министрами. И если кто-то такие факты заметит, звоните на «горячую линию» главы ДНР. Я лично буду брать под контроль эту ситуацию. Хамство со стороны людей с оружием — преступление, так как мы народная республика, мы защищаем народ. С тем, кто хамит людям, — они не защитники народа, с ними надо прощаться», — считает Захарченко.

При этом он заверил, что в ближайшее время пограничники, которые работают на блокпостах ДНР, будут быстрее пропускать граждан и автотранспорт. «Для жителей хочу пояснить, почему такая ситуация с очередями (на блокпостах ДНР — ред. ИА REGNUM ). Мы долго не усиливали режим безопасности на пропускных пунктах. Но, к сожалению, когда случились печальные события — убийства и Арсена (командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов, позывной «Моторола» — ред. ИА REGNUM ) и «Гиви» (командир батальона «Сомали» ДНР Михаил Толстых — ред. ИА REGNUM ) было принято решение провести ряд оперативных мероприятий. Они связаны с переписью населения и изъятием данных с телефонов (на блокпостах). Этот процесс еще идет, но будет закончен в ближайшее время. Со своей стороны, Украина сделала это еще в 2014 году. Думаю, что в ближайшее время очереди будут уменьшаться, а с благоустройством КПП мы разберемся за две недели», — пообещал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава ДНР Захарченко отметил, что его главная цель — взять под контроль всю территорию Донбасса. «Что касается жителей Донбасса, которые находятся на той стороне, то мы еще раз обсудим нашу Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Напомню, что это наша стратегическая задача — воссоединение народа Донбасса и, следовательно, восстановление контроля ДНР на всей территории бывшей Донецкой области», — сказал Захарченко.