Москва, 28 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии с требованиями Роскомнадзора — мессенджер будет включен в реестр ведомства. Однако Telegram не собирается выполнять требования «закона Яровой», считая его «нереализуемым технически». Между тем, опрошенные ИА REGNUM эксперты сошлись во мнении, что именно отсутствие конструктивного диалога с ведомством со стороны создателя мессенджера и является причиной конфликта. При этом упор на «безопасность» трактуется специалистами не так однозначно и поможет ли в этом вопросе блокировка приложения остается неясным.

Эмблема Роскомнадзора

«В интернете два полюса: безопасность или развитие. Для развития очень важно держать правильный баланс, но у нас безусловный перекос в сторону безопасности. Для того чтобы фактически заблокировать любой значимый ресурс за последние годы планомерно подведена вся необходимая нормативная база», — отмечает генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко. В то же время эксперт отмечает, что блокировка Telegram не обязательно окажет положительный эффект в деле обеспечения безопасности. «Предположу, что наоборот, неизвестность используемого в будущем средства коммуникации может только усложнить оперативно-розыскную деятельность», — полагает он.

Мнение Дурова о том, что блокировка мессенджера вряд ли «усложнит задачи террористов и наркодилеров», поддерживает директор компании ICONIC Алексей Поспехов. Аргумент об использовании при подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга именно Telegram сравни аргументу об использовании любого ножа или оружия. «Все мы прекрасно понимаем, что и кухонный нож в руках человека может превратиться в орудие преступления. Очевидно, что террористы используют широкий набор сервисов и мессенджеров для шифрования. Более того, было много статей, где шла речь об использовании ими собственной закрытой системы», — пояснил специалист. «Получить доступ к данным переписки Telegram невозможно, — констатировал Поспехов. — Скорее всего (никакой публичной информации нет) был просто найден смартфон, в котором в открытом виде сохранялась переписка в мессенджере. Хотя, учитывая умысел, сложно представить, что люди, планирующие ужасные террористические акты не имеют сильных познаний в безопасности переписки».

Исполнительный директор компании Moscow Digital Academy Максим Иванов напомнил, что Telegram — не единственный мессенджер, представленный на рынке. «Другие сервисы также не защищены от возможности использования для организации какой-либо незаконной деятельности», — сказал глава компании. Но он не исключил, что в случае доступа спецслужб к дешифровке сообщений можно было даже предотвратить преступления. «Так как по предварительному запросу переписка могла быть получена заранее, соответственно, преступники могли быть идентифицированы», — пояснил эксперт.

«Все популярные мессенджеры действительно используют шифрование оконечных устройств, — свидетельствует руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. — Ключи генерируются на устройствах, поэтому являются уникальными». «Владельцы сервиса не располагают ключами для дешифровки, но администрация мессенджера может помочь в поисках компромисса», — дополнил собеседник агентства.

«Telegram, как и любой мессенджер или социальная сеть, признается по российскому законодательству «организатором распространения информации», — разъясняет старший юрист компании Максима Лигал, эксперт по защите интеллектуальной собственности и IT Максим Али. — Что это значит? Такие лица обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам «логи» с информацией о фактах передачи сообщений между пользователями. Кроме того, «пакетом Яровой», с 1 июля следующего года, на мессенджеры будут возложены обязанности по хранению не только «логов», но и содержания сообщений, включая текст, изображения, запись видео/голоса. Санкция в виде блокировки, ставшая традиционной для российского законодательства, стимулирует IT-компании к исполнению новых требований, введенных, к слову, еще в 2014-м году». Позицию Дурова в том, что требование Роскомнадзора, связанное с дешифровкой, противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, юрист назвал «в некоторой степени лукавством». «Хранение передаваемых данных на серверах компании, с соблюдением мер безопасности и конфиденциальности, еще не означает нарушения тайны переписки. Такие вопросы урегулированы федеральным законом, а его соответствие Конституции должно проверяться Конституционным Судом РФ», — резюмировал Али.

«Претензии Роскомнадзора, действительно, основаны на законодательстве Российской Федерации и вполне объективны, — считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, политолог Олег Иванов. — Во-первых, организация, работающая на территории России, должна руководствоваться при осуществлении своей деятельности российскими законами. И если этими законами предписано направлять шифровальные коды в спецслужбы, а также сохранять информацию за полугодовой период, то эти предписания необходимо выполнять».

«Позиция государства в этом конфликте совершенно понятна. Спецслужбы не могут смириться с тем, что существуют средства связи, недоступные для перехвата, которые успешно применяются злоумышленниками при подготовке преступлений, в том числе терактов. Силовики всегда располагают неким списком лиц, находящихся под особым контролем: за ними устанавливается слежка, прослушка, ведется контроль их корреспонденции и так далее. Поэтому владелец мессенджера, принципиально отказывающийся предоставлять ключи для дешифрации, действительно наносит ущерб государственным интересам», — заключил политолог.

«Другое дело, что у Дурова есть свое мнение по этому вопросу, он считает, что любая информация, касающаяся частной жизни лица, не может быть достоянием государства. Вместе с тем, очевидно, что эта свобода не может быть абсолютной. Спецслужбы должны иметь оперативную возможность отреагировать на интересующие их данные, которые представляют угрозу для жизни и здоровья других лиц. Позиция Дурова понятна, однако она не соотносится с правовой системой нашей страны. Поэтому и возник этом конфликт, который, впрочем, может быть урегулирован посредством переговоров между сторонами», — подытожил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством. Данные о компании, управляющей мессенджером, должны быть предоставлены ведомству для внесения их в реестр ОРИ.

Позже Дуров опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что администрация сервиса работает над методом обхода «в два клика» возможной блокировки на территории России.