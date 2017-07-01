Москва, 1 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Опыт мировых войн для России обернулся горькими уроками участия в качестве «пешки в чужой игре», организованной странами, получившими выгоду. Только благодаря невероятному напряжению сил, России в ХХ веке дважды удавалось выйти из сценариев, предполагавших ее окончательное уничтожение. И этот урок должен быть усвоен накрепко. Для того, чтобы не попадать в чужую игру, пешкой или фигурой, не имеющей своей воли, требуется обрести собственную субъектность. Научиться быть «мастером игры», предлагающим не ресурсы, а правила.

США

Но наследие перестройки, в виде доказавшей свою неэффективность экономической модели и либеральной идеологии, разрушающей общество, до сих пор не дают современной России сделать необходимый шаг к овладению собственной судьбой. А следовательно, приведение экономики и идеологии в соответствие с требованиями времени становится одной из основных задач. Если никто не хочет повторения опыта, времен Первой мировой, когда подобную задачу России пришлось решать «на лету», прямо в процессе начавшегося разрушения страны.

Второй важный момент, следующий из уроков истории, заключается в недопущении масштабных военных действий на своей территории, как это было в предыдущих сценариях. Нынешнее обострение международной обстановки на Ближнем Востоке все более указывает на этот регион как место, где вспыхнет новая Мировая война. Предыдущий вариант, когда таким местом старались сделать Украину, к счастью не сработал.

Читайте подробности в статье: Почему Третьей мировой войны не избежать?

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