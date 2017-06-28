Москва, 28 июня, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Иностранные спецслужбы наращивают активность действий, направленных против России и её союзников, заявил 28 июня президент РФ Владимир Путин, поздравляя сотрудников службы внешней разведки с 95-м юбилеем СВР.

Kremlin.ru Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов СВР с 95-летием нелегальной разведки

Владимир Путин отметил, что наряду с новыми методами сбора разведданных и информационной войны зарубежные спецслужбы активно применяют методы вербовки агентов, напрямую поддерживают террористов и экстремистов, дестабилизирующих различные регионы у российских границ.

Кроме того, налицо попытки иностранных спецслужб задержать развитие России в целом, навязать нашей стране противостояние с различными противниками, повлиять на общественно-политические процессы.

Президент России подчеркнул, что результативная работа российских спецслужб и СВР продолжают являться одной из гарантий безопасности и суверенитета Российской Федерации.