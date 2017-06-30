Москва, 30 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. «Транспортно-коридорное» мышление, сводящее большую часть политических событий в мире к борьбе товарных потоков, может сослужить плохую службу при необходимости более широкого анализа обстановки. Такой тезис развивает статья редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

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В качестве яркого примера можно привести используемый некоторыми экспертами прием, заключающийся в нагнетании алармистских настроений по поводу тех или иных, потенциально конкурирующих с российскими, транспортных проектов. Особенно показательна в этом смысле шумиха вокруг некоторых транспортных магистралей Закавказья, действительно являющегося одним из узловых регионов, на пути Восток-Запад.

Но это не всегда может служить достаточным основанием для того, чтобы каждое заявление, скажем, грузинских официальных лиц, представлять следствием «далеко идущего китайского плана». Как это имело место в некоторых комментариях по поводу зоны свободной торговли, соединившей Турцию, Грузию и Нахичеванскую автономию. Широкое представление в СМИ этой ЗСТ как «участка Нового Шелкового Пути» имеет место только в грузинских информационных источниках, но отнюдь не китайских.

И, возможно самое существенное обстоятельство заключается в том, что однобокое обсуждение события скрывает полноту картины происходящего. В случае с уже упоминавшейся ЗСТ следует указать на строящуюся Китаем скоростную железную дорогу, проходящую через Северный Кавказ и Абхазию. Именно этот участок представители Китая называют одним из альтернативных участков «Нового Шелкового Пути». Если принять во внимание неприемлемость для Китая всего, что связано с безальтернативными решениями в международных связях, то тревожные высказывания о «китайском сговоре по отсеканию России» оказываются, мягко говоря, несколько преувеличенными.

Читайте подробности в статье: Россия-Китай: соперники или партнеры в Закавказье?

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