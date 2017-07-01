Тель-Авив, Израиль, 1 июля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Перед тем, как Израиль нанес авиаудар по позиции сирийских правительственных войск в районе Голанских высот в ответ на взорвавшиеся на территории Израиля многочисленные шальные снаряды, представитель президента Турции Ибрагим Калын выступил с заявлением. Он сообщил о разработке механизма, «в рамках которого, возможно, на юге Сирии, в Дераа, будут размещены иорданские и американские военные». Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал уточнение, согласно которому конкретизация инициативы РФ, Турции и Ирана по созданию зон деэскалации будет обсуждаться в начале июля в Астане. Впрочем, и слова Колына не получили опровержения. Неясно, зачем Израилю атаковать сирийские войска, если его должен устраивать сирийский сценарий деэсклации. Самое загадочное, что некоторые западные эксперты подключают к этому делу китайский фактор. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Именно «Шелковый путь» в их представлении заставляет Иран рваться к границам Ирака, а Израиль выстраивать соответствующую политику в Сирии в частности и на Ближнем Востоке вообще. Политолог из Франции Тьерри Мейсан и вовсе намекнул в лучших традициях конспирологии, что тайна региональных ближневосточных конфликтов откроется не скоро, и тут же сам ее приоткрыл. Все дело, как выяснилось, в том, что стоило Си Цзиньпиню утвердиться в Китае и поддержать крупномасштабные проекты, как Белый дом принялся педалировать формирование «Суннистана» на территории Ирака и Сирии.

Опять же, как выясняется, именно с целью не допустить прокладку пути Бейрут — Дамаск — Тегеран — Пекин США облагодетельствовали ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе направляя в эту организацию военных советников. И вот теперь официальный Вашингтон ищет партнерства с Пекином, ведь между Пекином и Москвой секретное соглашение уже есть, и по нему Сирия обещает в одностороннем порядке объявить прекращение боевых действий, причем РФ и США заверили Израиль, что иранских и ливанских войск у его границ не будет, разве что российские. На этом конспирология не заканчивается, ведь еще есть один секрет, а именно тайные переговоры между Ираном и США, и тайные же дискуссии Саудовской Аравии и Израиля. Причем саудиты с иранцами письменно договорились даже об участии Армии обороны Израиля в йеменской войне, о независимости Иракского Курдистана и о многом еще, включая решение США и РФ о разделе сфер влияния в регионе. Все это рисует Китай эдаким великим архитектором, главным мироустроителем и вершителем судеб Ближнего Востока. Другие страны лишь ему помогают.

Какие же именно умалчивания о последних событиях, имея в виду в том числе упомянутый авиаудар Израиля, выгодны при подобном конспирологическом подходе? Читайте в статье: Кого на Ближнем Востоке устраивает «китайская конспирология»

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