Москва, 30 июня, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Всякий, кто видел хоть раз (даже в кино) метрополитен Нью-Йорка, Парижа или любого другого крупного мирового города, замечал его поразительное отличие от метрополитена Москвы. Там — серые, однотипные подземные ходы, здесь — роскошь почти дворцовая. И дело не в том, что «у них» что-то в очередной раз хуже, чем «у нас», — просто задачи перед проектными группами стояли разные. Серия фоторепортажей «Подземный дворец коммунизма» искусствоведа Николая Иванова напоминает о необычной красоте московской подземной железной дороги. Необычной — потому что при ее создании преследовались не только практические цели — перевезти пассажира из пункта А в пункт Б.

Николай Иванов ИА REGNUM Боковые тоннели сужены, центральный зал в сечении эллипсовидный. Станция метро «Арбатская»

Станция «Арбатская» — одна из самых детализированных в метрополитене. Над ее созданием работали выдающиеся советские архитекторы, такие как Михаил Поляков и Валентин Пелевин. Поляков два года подряд становился обладателем Сталинской премии, первый раз — за высотную гостиницу «Ленинградская» на Каланчевской площади, второй раз — за станцию метро «Калужская». На его счету — и другие станции, в том числе «Курская», «Октябрьская-кольцевая», «Пушкинская» и «Театральная», и множество памятников выдающимся деятелям истории. Валентин Пелевин — автор, помимо «Арбатской», станции «Бауманская», захоронения у Кремлевской стены, пантеона — памятника вечной славы выдающихся деятелей СССР и высотного здания МГУ.

Вместе с архитектором Ю. Зенкевичем мастера создали станцию в стиле московского барокко, напоминающую своим вниманием к традициям русского зодчества о непосредственной близости Кремля.

Смотрите фотогалерею к статье: Подземный дворец коммунизма: Станция «Арбатская»

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