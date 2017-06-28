Москва, 28 июня, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва допускает вероятность контакта Владимира Путина с Дональдом Трампом в Гамбурге на саммите G20, заявил 28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

На форумах такого формата традиционно происходят двусторонние контакты глав государств-участников, отметил Сергей Лавров.

По мнению главы МИД РФ, такой контакт может состояться, так как два президента будут находиться «в одно время в одном городе, в одном здании, в одном зале».

Сергей Лавров допустил, что при таких обстоятельствах Владимир Путин и Дональд Трамп смогут переговорить по многим вопросам.

Обсуждая эту тему, министр иностранных дел РФ отметил необходимость нормализации российско-американских отношений.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретной подготовки по встрече в формате G20 в Гамбурге президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не ведётся.

Саммит G20 в Гамбурге пройдёт 7−8 июля 2017 года.