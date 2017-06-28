Ташкент, 28 июня, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан сменили сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана.

ИА REGNUM Узбекистан — Россия

Ранее с российской стороны председателем межправительственной комиссии являлся вице-премьер Дмитрий Козак, с узбекистанской — заместитель председателя правительства республики Рустам Азимов.

«Теперь уровень председателей повысился. Россию будет представлять первый вице-премьер правительства этой страны Игорь Шувалов, а с узбекской стороны ее будет возглавлять глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов», — отметил собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов указом президента страны Шавката Мирзиёева в июне освобожден от занимаемой должности.

В правительстве Азимов являлся руководителем комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований и привлечения иностранных инвестиций.

Рустам Азимов в настоящее время возглавляет национальную компанию экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».