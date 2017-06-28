Москва, 28 июня, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Напомним, набор данных по пяти требуемым Роскомнадзором идентификаторам стал предметом разногласий разработчика Telegram Павла Дурова и руководства ведомства.

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28 июня Дуров предоставил ссылки на открытые источники, по которым Роскомнадзор мог проверить соответствие указанных там данных требованиям ведомства.

При этом Павел Дуров указывал, что Telegram не выполнит требования «закона Яровой», назвав их «нереализуемыми технически».