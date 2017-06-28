Мурманск, 28 июня, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Дарья Старикова, которая рассказала о своей болезни президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии», пройдёт курс лечения химиотерапией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается в группе в соцсети, призванной информировать о состоянии здоровья 24-летней жительницы заполярного города Апатиты.

Mnioi.ru Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена

«Первый сеанс должен быть на этой неделе, по результатам будет определяться дальнейшая тактика, — пишет администратор сообщества под ником «Анна Тихоход». — Даша чувствует себя удовлетворительно, подготовительная терапия очень насыщенная».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что с большой долей вероятности московские врачи проведут операцию Дарье Стариковой, дозвонившейся в ходе «Прямой линии» президенту Владимиру Путину, у которой врачи диагностировали рак на поздней стадии.

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По словам Дарьи, это произошло в том числе потому, что в городе не хватает медицинских специалистов. Президент пообещал оказать необходимую помощь девушке: утром 19 июня самолёт МЧС России, который оснащён современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, вылетел в Мурманск за Стариковой и доставил её в Москву.

В настоящее время девушка проходит лечение в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена.