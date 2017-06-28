Мурманск, 28 июня, 2017, 19:20 — ИА Регнум. В 2017 году заканчивается важнейший этап многостороннего международного проекта по началу реабилитации бывшей береговой технической базы Военно-Морского Флота в губе Андреева в Мурманской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, накануне в торжественной обстановке состоялись проводы судна «Россита», загруженного контейнерами с отработавшим ядерным топливом.

Наталья Линкевич Отправка судна «Россита»

«Это знаменательное событие, — в преддверии отправки контейнеровоза заявил начальник отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев. — Мы достигли результата, к которому хотели прийти очень многие: международные доноры, мы сами хотели к этому прийти».

Наталья Линкевич Судно «Россита»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, береговая техническая база в губе Андреева была создана в начале 60-х годов прошлого века с целью технологического обслуживания атомных установок подводных лодок ВМФ. После перерыва работы на объекте были возобновлены в конце 90-х годов, благодаря финансированию норвежских партнёров. В рамках реализации проектов в сфере радиационной безопасности из Норвегии в Мурманскую область поступило более 50 миллионов долларов США средств международной технической помощи.

«7 стран участвовало в проекте, международные организации, — уточнил Григорьев. — Это был конгломерат нашей совместной деятельности, проект не сложный, он очень сложный. И для того, чтобы принять решение по одному или другому техническому событию, привлекались серьёзные учёные из разных стран. Я думаю, что нам достаточно будет из двух хранилищ вывезти всё топливо в течение 5 лет. С третьего хранилища нам понадобится ещё 5 лет. Потому что там очень серьёзное состояние радиационной обстановки, более плохое состояние ядерного топлива и нужно будет принимать решения «с колёс», скажем так. Я думаю, что следующая партия пойдёт через месяц».

Под Мурманском начали отгружать отработавшее ядерное топливо

По уточнённой информации, за время сотрудничества стран-участников партнёрства был реализован 121 международный контракт, выполнено около 45 научных исследований и разработок для обеспечения безопасных условий строительства и дальнейшей эксплуатации. Общая сумма средств, израсходованных на создание комплекса в губе Андреева составила около 250 миллионов долларов США.

«За последние 15 лет проект является самым крупным и удачным международным проектом, реализованным в сложных радиационно опасных условиях», — добавил Григорьев.

Отработавшее топливо, которое начали вывозить из Мурманской области, утилизировать не будут. Его отправят на переработку, заявил директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Трудно переоценить значимость этой работы для экологии очень хрупкого, прекрасного арктического региона, — отметил в своём выступлении на торжественной церемонии Лихачёв. — Страшно подумать, цифра: около 22 000 тепловыделяющих сборок. Для того, чтобы реализовать этот проект, 7 лет шли проектные работы, около 10 лет — подготовительные, более 9 миллиардов рублей выделила Российская Федерация и, конечно же, эта работа не могла быть реализована без наших партнёров, без их сопоставимого финансового вклада».

Накануне из губы Андреева в сторону Челябинска ушло 9 контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Всего специалистам придётся перевезти туда более 450, отметил Лихачёв.

«Есть определённый сигнал, определённый знак в том, что отработавшее топливо мы не утилизируем, мы его отправляем на гражданскую службу, — добавил директор Госкорпорации. — Оно будет переработано на «Маяке» и станет частью будущих топливных сборок мирного атома, реакторных установок наших атомных станций».