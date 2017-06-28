Ярославль, 28 июня, 2017, 18:46 — ИА Регнум. И.о. директора ярославского муниципального предприятия МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда» Юлия Овчинникова должна по судебным решениям 1 миллион 377 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информация о долгах опубликована на официальном сайте судебных приставов.

20 копеек

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля создала собственную муниципальную управляющую компанию. МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда» создано в результате реорганизации муниципального «Агентства по приватизации жилья». И.о. директора новой организации Юлия Овчинникова ранее работала в сфере ЖКХ в частных компаниях.

О долгах главы муниципальной компании рассказал в социальных сетях депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, ранее также имевший отношение к коммунальному бизнесу. Проверка по сайту федеральной службы судебных приставов подтвердила факт задолженности по ряду судебных решений. Речь идет о долгах по кредиту, перед страховыми фондами, взысканию исполнительных сборов.

По данным ИА REGNUM, ранее долги Овчинниковой составляли более 4 млн, но она постепенно их гасит. Ее заместитель Валерий Паббо должен 387 тысяч рублей. Сама Юлия Овчинникова не смогла дать оперативный комментарий ситуации.

Отметим, это не первое назначение в подведомственных мэрии Ярославля структурах людей с непростой кредитной историей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост заместителя мэра по социально-экономическому развитию был назначен Алексей Торопов, имевший ряд долгов по судебным решением. Однако он смог погасить задолженность.

Сейчас мэрией города объявлен конкурс на пост директора муниципальной УК, в котором, вероятно, примет участие и Овчинникова. Первое заседание конкурсной комиссии состоится 29 июня.