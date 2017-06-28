Невьянск, Свердловская область, 28 июня, 2017, 18:51 — ИА Регнум. В Свердловской области жительница посёлка Ударник Невьянского городского округа Светлана Букова третий день продолжает голодовку. Она требует, чтобы администрация Невьянска выполнила решение суда и предоставила ей квартиру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что в конце лета 2016 года суд постановил представить женщине квартиру общей площадью 29,2 квадратных метров на внеочередной основе. Однако в администрации сослались на наличие очереди, а также на отсутствие маневренного фонда, куда можно было бы временно поселить семью.

«Сегодня были в администрации, был большой разговор, чуть не упала там в обморок. Вообще чувствую себя плохо, голова кружится. Но я не отстану», — заявила Светлана Букова.

Женщину и её представителя — правозащитника Николая Харченко — пригласили в администрацию для переговоров, на которых присутствовали сотрудники прокуратуры. В ходе беседы Светлане Буковой, которая вынуждена ночевать с мужем в машине, предложили прекратить голодовку и снять жильё до того момента как ситуация будет решена. Данное предложение возмутило женщину. Тогда выяснилось, что есть несколько вариантов предоставления ей жилья по договору поднайма или поселиться в доме на временной основе. Однако Светлана Букова отказалась от предложенных вариантов, так как не доверяет чиновникам.

По словам Николая Харченко, в ходе встречи им было предложено изменить условия исполнения решения, то есть если администрация не может предложить квартиру, то пусть ходатайствует о том, чтобы возместить стоимость жилья по рыночной цене.

«Такой вариант Светлану Мансуровну вполне устроит. Она прекратит голодовку и купит себе жильё. В любом случае, пока она не получит реальных гарантий, то не отступится, и настрой у неё решительный, несмотря на ухудшающееся самочувствие», — сообщил Николай Харченко.

Он также подчеркнул, что 29 июня женщина выйдет на одиночный пикет-голодовку с новым плакатом: «В.В.Путин, спасите! Прокуратура «наша» бессильна». Ранее 26 июня она выходила к администрации с плакатом, на котором было написано «Суд для власти не указ! Поэтому я бездомная».

Отметим, что ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин намерен проинспектировать Свердловскую область. Его рабочая поездка в Екатеринбург может состояться в самое ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, женщину с мужем в 2012 году поселили в барак, который оказался непригодным для жилья. Потолки в доме падают, а по стенам идут трещины, в результате чего в квартиры зимой задувает снег. Светлана Букова при поддержке прокуратуры обратилась в суд, который в августе 2016 года постановил представить ей жильё по договору социального найма на внеочередной основе. Однако спустя почти год решение не выполнено, и именно это подтолкнуло женщину на крайнюю меру — 26 июня она объявила голодовку возле здания администрации.

Напомним, что 26 июня к решению проблемы подключились сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области.