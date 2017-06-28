Лондон, 28 июня, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Столь грозное обещание глава военного ведомства Великобритании дал представителям аналитического центра Chatham House.

Michaelfallon.org.uk Майкл Фэллон

По словам Фэллона, королевские ВВС, армия и военный флот могут прибегнуть к удару «с воздуха, земли и моря» по авторам кибератак.

Майкл Фэллон пока не сообщил, каким образом британские авиация, армия и флот будут определять причастность какой-либо территории к хакерскому ремеслу. Уточнений о военных методах борьбы с британскими хакерами тоже не последовало.

На такие заявления министра обороны сподвигла недавняя кибератака на компьютерную сеть британского парламента.

По словам британского военного министра, на данный момент следствие уже выяснило, что хакеры пытались последовательно и решительно атаковать все учётные записи парламентских пользователей для получения доступа к их электронной почте.

Сообщений о причастности к данному инциденту пресловутых «российских хакеров» пока не поступало.