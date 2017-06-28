Кабул, 28 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Четверо сотрудников полиции погибли в Афганистане в результате нападения боевиков, согласно заявлению властей, 28 июня сообщает Associated Press.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

Две сотрудницы полиции были убиты боевиками в северо-восточной провинции Бадахшан.

Погибшие были сестрами, они вернулись к выполнению своих служебных обязанностей после праздника Ид аль-Фитр, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан, заявил представитель администрации провинции Бадахшан Абдулла Назири.

Еще двое полицейских погибли в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт на юге страны, заявил заместитель начальника полиции южной провинции Забул Джелани Фарахи.

Напомним, вечером 27 июня правоохранительные органы ликвидировали двух боевиков, совершивших нападение в городе Калат, столице провинции Забул.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападения. Правоохранительные органы отмечают, что в последнее время талибы увеличили число атак на афганские силы безопасности по всей стране.