Москва, 30 июня, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Образ членов раннехристианской церкви, тех людей, которые слушали апостолов и к которым обращены были апостольские послания часто представляется как некое среднее между фанатиками и простодушными, верящими только в скорое, с минуты на минуту второепришествие Спасителя. Почему не стоит так представлять себе первохристиан и какой подход может быть более достоверен в смысле евангельского понимания истории, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Рембрандт. Апостол Павел в темнице. 1629-1630

Образ христианина, «знать ничего не желающего», кроме проблемы личного спасения, довольно популярен в современной околоцерковной среде. Часто последователи такой точки зрения выдают этот подход за единственно верный и «истинно православный». Обращая жесвое личное мнение в глубь веков, находят в качестве подтверждения слова апостола Павла в Первом послании Коринфянам, гласящие: Первом послании Коринфянам пишет: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие иплачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие».

Казалось бы, «доказательство» такое, что лучше и не придумаешь — относись ко всему спустя рукава, замкнись, думай «только о Боге» и спасение души твоей у тебя в кармане. Так ложное толкование может исказить не только понимание того или иного текста, но, будучи авторитетным духовным текстом, и целую судьбу незадачливого последователя. А слова апостола значат совсем другое.

В своем главном деле, служении ближнему своему, что и составляет религиозный путь христианина, настоящий ученик Христов избавляется от всего, что препятствует ему в этом делании. Сосредоточившись на помощи другим, он испытывает дефицит времени, вынужден оптимизировать свои действия, занимаясь, говоря современным деловым языком «необходимым управлением временем». Конечно, при таком подходе, время до отказа будет насыщенно поступками, в отличии от «созерцателя», только о себе и думающем.

Правилен ли такой подход к текстам Священного Писания, читайте в статье: Сколько у христиан времени? У настоящих — всегда мало

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